Headbangen kun je ook vanaf je stoel, zo bewijzen death metal-fans in Uden

Documentai­re geeft inkijk in reilen en zeilen van ziekenhuis Berhoven in coronacri­sis

2 september UDEN - Ziekenhuis Bernhoven was een half jaar geleden het epicentrum van de corona brandhaard. Wat doe je als je 150 mensen kunt helpen, maar 600 patiënten opgenomen moeten worden? In de documentaire ‘Veerkracht: gevecht tegen corona’ van filmmaker Marc Pos is corona te zien door de ogen van patiënten, artsen en verpleegkundigen. Vanaf 11 september is de documentaire beschikbaar op Videoland.