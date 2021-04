Heb je eten over? Dan zet je het in een deelhuisje. Zie je daar iets lekkers in liggen? Pak het gerust

Het idee is een vervolg op eerdere activiteiten van Mira Eijsermans en Marjo Danen. Zij zetten zich vorig jaar in voor de actie ‘Voor jou van mij’, waarbij mensen elkaar een hart onder de riem konden steken door een presentje uit te delen. Onder de noemer ‘Lokaal voor lokaal’ zijn ze samen verder gegaan. Debbie Boeijen voegde zich bij het tweetal. ,,Samen de voedselverspilling tegen gaan. Hoe mooi is het om met anderen te delen wat er anders verspild zou worden”, aldus Debbie Boeijen in een toelichting. ,,We gooien van alles weg. In een deelhuisje zet iemand iets dat anders weggegooid zou worden en iemand anders die daar behoefte aan heeft kan dat weer meenemen.”