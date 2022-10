Hechte gemeenschap Zijtaart is voor Stan van Hoof vanzelfsprekend, maar ‘van buiten gezien is het misschien echt bijzonder’

Dorp vanZIJTAART - De 22-jarige Stan van Hoof woont zijn hele leven in Zijtaart. Daar speelt hij toneel bij de toneelvereniging, zingt hij en speelt hij gitaar. In het dorp is hij secretaris van de evenementengroep, lid van de jeugdcommissie en PR-commissie van carnavalsvereniging De Reigers en ook is hij actief bij de organisatie van de kindervakantieweek. Als hij niet actief is als vrijwilliger werkt hij als Community maker op de Brainport Human Campus in Helmond.

Spotlight

Er zijn zoveel mensen en verenigingen die het verdienen om in de spotlight te staan, maar als ik iets of iemand moet kiezen, dan is dat Café-Zaal Kleijngeld. Het café van het dorp en ook een beetje de huiskamer van het dorp. Het is het thuishonk van veel Zijtaartse verenigingen. Mensen komen er graag samen en kunnen hun verhaal kwijt. Een grote sociale functie dus.

De Moeite Waard

Het rijke verenigingsleven maakt Zijtaart de moeite waard. Bijna iedereen zit wel bij een vereniging. Iedereen staat ook voor elkaar klaar en verenigingen helpen elkaar als dat nodig is. Als er iets moet gebeuren, werken al die verenigingen daaraan mee en dat allemaal gesteund door alleen maar vrijwilligers.

Typisch

De gezelligheid en de sfeer zijn typisch Zijtaart. Men heeft hier iets voor elkaar over, het is een hele hechte gemeenschap en de bewoners staan voor elkaar klaar in voor- en tegenspoed.

Toekomst

In de toekomst hoop ik dat er veel gebouwd kan gaan worden in het dorp. Vooral jongeren hebben huizen nodig en ik hoop dat de gemeente zich daar hard voor wil maken. Kijk bijvoorbeeld naar Veghels Buiten. Daar schieten de huizen als paddenstoelen uit de grond en het lijkt daar allemaal heel makkelijk te gaan. In Zijtaart moeten we daar veel meer moeite voor doen. De jeugd waaronder ikzelf wil hier graag blijven wonen. Zij hebben hier hun vrienden en familie, eigenlijk hun hele sociale leven. Meer woningen zijn dan ook écht nodig zodat al die jeugd hier kan blijven wonen.

Verbeterpuntje

Het is er net al even over gegaan, maar een verbeterpunt is het gebrek aan betaalbare woningen in het dorp. Er moeten echt woningen bij voor de jongeren, maar ook zeker voor de ouderen die in het dorp willen blijven wonen. Dan kan Zijtaart Zijtaart blijven. Die hechte gemeenschap.

Bijzonder

Voor mij is Zijtaart bijzonder omdat het zo gewoon voelt dat we iets voor elkaar over hebben, dat we iets voor elkaar doen. Die hechte gemeenschap is voor mij heel vanzelfsprekend, maar ik kan me voorstellen dat het van buiten gezien echt bijzonder en uniek is. Ook het klooster midden in het dorp is bijzonder. Een plek waar mensen samen komen. Zijtaart is echt een dorp waar we het samen doen.