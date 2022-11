Heeft Meierijstad zitten slapen bij het uitdelen van miljarden? Nee, zo bezweert de gemeente

Onderne­mers Veghel beseffen dat het verkeer muurvast blijft: tijd voor ander soort actie

VEGHEL - Druk, druk, druk is het op de wegen rond Veghel. En dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Want alle geplande maatregelen zijn van tafel of staan in de wacht. Wat nu?

7 juli