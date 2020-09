Héél Boerdonk denkt mee over toekomstplan voor school, kerk, Kloosterhof en Hazenpot

BOERDONK - In Boerdonk is de school over niet al te lange tijd aan nieuwbouw toe, is de toekomst van de kerk is onzeker en zijn de woningen aan de Kloosterhof en gemeenschapshuis De Hazenpot verouderd. Dat biedt volgens de werkgroep het dorp een prachtige kans om dingen gezamenlijk op te pakken en eventueel functies te combineren. Vandaar dat de werkgroep centrumplan, onderdeel van dorpscoöperatie Boerdonk Buitengewoon, nu iedereen vraagt creatief mee te denken over de toekomst van de kerk, school, de woningen aan de Kloosterhof en het gemeenschapshuis.

Inmiddels is er met Area en met de dorpsraad een intentieovereenkomst getekend om te kijken naar een herbestemming van de woningen aan de Kloosterhof. Ook de gemeente, Skipov en het kerkbestuur zijn aangehaakt. Er is geen directe aanleiding voor het denken over het herontwikkelen van de kerk, laat de werkgroep weten. Maar, zo stelt de werkgroep, iedereen in het dorp beseft dat de kerk in de toekomst niet meer gebruikt zal kunnen worden door de geloofsgemeenschap, door een tekort aan voorgangers, te weinig gelovigen die de kerk bezoeken en/of een financiële noodzaak om de kerk te verkopen. Om daar niet door overvallen te worden wil de werkgroep dus nadenken over de toekomst van de kerk.

Inspiratie

Ter inspiratie komt architect Anton van Hooft uit Eerde donderdag laten zien wat in andere dorpen voor moois is en wordt ontwikkeld. In Eerde komt de nieuwe school deels aan en deels in de kerk, waarbij de functie van de kerk wel voor het dorp behouden blijven. Van Hooft leidt de avond en laat ook nog andere de projecten zien ter inspiratie. Het is de bedoeling dat inwoners vervolgens zelf aan de slag gaan. De werkgroep vraagt iedereen om vóór 8 oktober ideeën in te leveren. Begin november komt de werkgroep dan op een volgende bijeenkomst voor het dorp met een aantal uitgewerkte ideeën en wordt gekeken waar de voorkeur naar uitgaat.

De avond begint om 19.00 uur in de Servatiuskerk. Iedereen is welkom, maar aanmelden is verplicht (vilier@home.nl) en als er veel mensen komen, dan zal in verband met corona met tijdsloten gewerkt worden.