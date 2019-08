'Heel klein, schattig en knuffelig’: tóch een wisentkalf in Maashorst

Volgers van de wisentenkudde verbaasden zich eind juli nog over het uitblijven van uitbreiding . In 2017 werden er vijf kalfjes geboren in de Maashorst en vorig jaar zes.

Kudde trok zich terug

Ook trok de kudde zich donderdag diep terug in een bos. Dit past volgens Linnartz bij de geboorte: ,,Wisenten willen dan niet gestoord worden. De hele kudde of een aantal dieren verdwijnt dan in het bos. Ze gebruiken zo’n geboorteplek vaker maar niet als ze er een keer gezien zijn. In dat geval zoeken ze voor de volgende bevalling een andere plek.’’

Het zomerkalf is het 22e dier in de kudde. Het is denkbaar dat er nog meer uitbreiding volgt dit kalenderjaar. Meestal worden wisentkalfjes geboren in het voorjaar vanaf eind mei, maar het gebeurt ook wel in nazomer of zelfs winter. Bij wisenten is aan het uiterlijk nauwelijks te zien of een dier drachtig is.