Heel kort verrassingsconcert Guus Meeuwis bij ziekenhuis Bernhoven

Skatepark Uden is overvol, Jong Uden pleit voor uitbrei­ding

22 maart UDEN - Het skatepark in het Udense Bevrijdingspark is razend populair, zeker in deze coronatijd. Omdat het vaak veel te druk is pleit de fractie Jong Uden voor uitbreiding van de skatebaan zodat alle gebruikers - van beginner tot ervaren skater - er plezier aan kunnen beleven.