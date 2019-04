Heel Loosbroek gaat achter kermis staan

Advies aan boeren Meierij­stad: blijf weg van die wereld van geld en geweld

9:18 ZIJTAART - ,,Blijf weg van die wereld van geld en geweld.” Dit advies gaf Wiljan Rooijackers, projectleider ondermijning in het buitengebied bij de Taskforce Brabant-Zeeland, deze week aan agrariërs uit Meierijstad. Dat deed hij tijdens een avond van de ZLTO in 't Klooster in Zijtaart over onder meer criminaliteit in het buitengebied.