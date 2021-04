Heel veel wensen, amper ruimte: puzzel rondweg zo lastig dat Volkel waarschijnlijk nog 5 jaar moet wachten

Huis en haard Voormalige LTS in Veghel van binnen getransfor­meerd: stoere loftwonin­gen in pand met industri­eel karakter

10 april VEGHEL - In de oude ambachtsschool aan de Spoorlaan in Veghel wordt nog altijd volop geklust, getimmerd en in elkaar geschroefd. Níet meer door leerlingen, wél door de bewoners van de industriële lofts. Rowie (27) en Bart Willems in het hoekappartement bijvoorbeeld, Inge Wonders (41) direct daarnaast. Samen ‘delen’ zij het oude schilderslokaal.