Heel Volkel op de schop voor ambitieus bouwplan

Het begon met toekomstideetjes voor de Antonius Abt-kerk in Volkel maar inmiddels strekt het bouwplan zich uit tot heel het Schakelplein en verder. ,,Het is een goed plan dat mogelijkheden biedt voor jong en oud in Volkel”, zegt voorzitter Rini Verwegen van de dorpsraad. ,,Als we dit alles kunnen realiseren kan Volkel weer zeker vijftig jaar vooruit.” En dat is volgens de voorzitter hard nodig want het dorp ligt al enkele jaren nagenoeg stil wat woningbouw betreft.