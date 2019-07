Heeswijk-Dinther krijgt kleine dorpstaxi voor bijna gratis ritten

Aanpak tunneltje Volkel moet wachten op reconstruc­tie N264

15:55 VOLKEL - Een echte oplossing voor de waterproblemen in het tunneltje bij de Nieuwstraat in Volkel laat nog jaren op zich wachten. De provincie wil de tunnel aanpakken in samenhang met de geplande grote reconstructie van de N264 tussen Uden en Haps en dat werk begint op zijn vroegst volgend jaar.