Heeswijk-Dinther wil toch pronkzittingen houden

Dit heeft het het bestuur van de lokale carnavalsstichting besloten. Heeswijk-Dinther doet het zo net iets anders dan Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch. In die buurdorpen zijn ook de zittingen al weggestreept.

,,We annuleren alle openbare activiteiten vanwege de coronaregels‘’, vat Marianne van Berlo namens de Snevelbokken samen. ,,Maar voor besloten activiteiten en dan vooral de zittingsavonden willen we opties nog open houden. We denken dat we die met de huidige regels kunnen organiseren en ook veilig kunnen houden.’’

Maar 200 toeschouwers

De Snevelbokken denken aan drie of vier pronkzittingen in sporthal De Zaert, een week voor carnaval. Daar zouden dan telkens maar 200 toeschouwers mogen komen in plaats van de gebruikelijke 600. Ook artiesten moeten rekening houden met de regels, merkt Van Berlo op: ,,Dus geen dansgroepen en geen blaaskapellen.’’

Zekerheid over de pronkzittingen is er nog niet. De Snevelbokken maken nu eerst een opzet en gaan daarmee bij de gemeente een vergunning aanvragen. Als die rond komt, kunnen aanvullende coronaregels alsnog tot afgelasting leiden.

Volledig scherm Voorbereiding van een optreden van dansmariekes tijdens de pronkzitting in Heeswijk-Dinther in 2019. © Jeroen Appels / Van Assendelft

Pak in de kast laten

Die onzekerheid is lastig, erkent Van Berlo: ,,Maar het alternatief is niets doen en het pak in de kast laten hangen. Dat zou de makkelijkste weg zijn. Maar we willen echt proberen er iets van te maken.’’

In januari moet de knoop definitief doorgehakt worden voor de zittingsavonden en pas dan gaan eventueel kaartjes in de verkoop.

Jeugdcarnaval

Over het jeugdcarnaval in De Zaert zijn nog geen besluiten genomen. De organisatoren van deze populaire avonden voor tieners gaan in december kijken wat kan.