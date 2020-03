Heeswijk verliest met ‘de Siem’ een markant dorpsgenoot

Van Steenbergen, die een markante man wordt genoemd, runde samen met zijn vrouw José café annex cafetaria Asperia aan de Hoofdstraat. Dat ging na de officiële opening in 1966 in de volksmond al rap 'de Siem heten’. De forse verbouwing in 1980 greep hij aan voor de oprichting van een biljartvereniging, want biljarten was zijn grote passie. Voetbal was een andere: Van Steenbergen was ruim zestig jaar lid van voetbalvereniging Heeswijk.

Die biljartclub droeg ook de naam van de zaak. Asperia groeide uit tot een van de grootste clubs van het district Den Bosch. Van Steenbergen zette met zijn club in 1997 de schouders onder de organisatie van een Nederlands kampioenschap driebanden. Hij fungeerde in het voormalige parochiehuis als wedstrijdleider. Zelf kon hij ook aardig met de keu overweg. Vijf jaar geleden werd Simon van Steenbergen nog libre-biljartkampioen van de gemeente Bernheze.

Quote Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn klanten onder mijn hoede had Simon van Steenbergen, Heeswijk

Uiteindelijk nam dochter Barbett de zaak over. Veertig jaar lang was Van Steenbergen kastelein. In die tijd spande hij zich ook in voor de lokale kasteleinsvereniging. Van Steenbergen leverde een belangrijke bijdrage. De kasteleins stemden prijzen, regels voor cafébezoek en jaarlijkse activiteiten met elkaar af.