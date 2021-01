Heische Hoeve begint winkel in hartje Den Bosch

Zoals ooit ‘Den Bosch heeft weer wat’ dé reclameslogan was van die stad, zo geldt de laatste jaren ‘De Heische Hoeve heeft weer wat'. Nu komen de twee samen. De ondernemende horeca- en streekproductenboerderij uit Loosbroek begint een winkel in hartje Den Bosch. Daar immers lopen duizenden consumenten én jaarlijks 1,5 miljoen toeristen.

Volgens Ezra Leeger en Dennis Hurkmans, het ondernemende stel achter De Heische Hoeve, is de tijd rijp voor deze sprong naar de stad. Hun boerderijwinkel is inmiddels flink gevuld met producten van eigen erf en lekkers van collega's uit de regio. De winkel verdient meer klanten dan er nu komen, in het lege buitengebied tussen Loosbroek en Nistelrode. Dus trekken Leeger en Hurkmans naar Den Bosch, in hun ogen dé winkelstad van de regio.

Praten over de huur

,,We hebben jaren gezocht naar een geschikt pand in Uden. Maar dat lukte nooit’’, zegt Hurkmans. Door de winkelleegloop kwamen ze nu uit in Den Bosch. ,,Ook daar kun je tegenwoordig best praten over de huurprijzen en voorwaarden, en dat hebben we gedaan. We hebben een prima akkoord voor twee keer vijf jaar, met een afbreekmoment na twee jaar. Mocht het dan echt niet zijn gelukt dan stoppen we er gewoon mee.’’

‘De Heische Hoeve Den Bosch’ komt in de Ridderstraat, een zijstraat van de centrale Markt. Het wordt een winkel met een koffiehoek, een afhaalpunt voor broodjes en een ruimte voor workshops zoals ‘zelf mosterd maken’.

Zelf gestookte whisky

Ook de zelf gestookte whisky Bus komt op de planken. Speciaal voor dit nieuwe en veelbelovende product vragen de ondernemers een slijterijvergunning aan. Andere whisky’s komen er niet in, verzekert Hurkmans: ,,Want we gaan alleen onze streekproducten verkopen.’’

Eind februari moet de nieuwe boerderijwinkel open. Als de lockdown voorbij is tenminste. Die lockdown biedt overigens ook kansen, oppert de ondernemer: ,,Omdat bij ons in Loosbroek veel stil ligt, kunnen we al ons personeel inzetten om de winkel in Den Bosch klaar te maken. Het gaat daar echt als een speer.’’

Volledig scherm Dennis Hurkmans bij de entree van De Heische Hoeve in Loosbroek. © Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie