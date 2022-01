Heise onderscheiding voor supervrijwilliger Mart van Goor

In 1978 was hij medeoprichter van buurtvereniging Achter de Kerk en daarvan was hij ook vele jaren bestuurslid. Ruim 45 jaar was hij verder lid van het jeugdkader van voetbaltrots SCMH , waarvan vele jaren als jeugdwedstrijdsecretaris en de laatste jaren als jeugdvoorzitter. In totaal was hij 28 jaar lid van het hoofdbestuur van SCMH, waarvan hij bovendien erelid is. Hij heeft niet voor niets ook een hoge KNVB-onderscheiding ontvangen voor zijn activiteiten, die zelden wordt toegekend.