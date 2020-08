‘Helaas, veel te vaak de vlag halfstok in Boerdonk'

Al sinds de oprichting van De Zandhazen draagt Marco van Deursen (49) zijn steentje bij aan de carnavalsvereniging in Boerdonk. Afgelopen november werd hij hun carnavalsprins; kameraad Richard werd zijn adjudant en zoon Rik hun rechterhand. Behalve carnaval is de Boerdonkenaar ook graag op de Kerveheester, het sportpark van RKSV Boerdonk. Een jaar geleden stopte Marco zelf als actief voetballer. Nu doet hij aan hardlopen en fitness. Marco werd geboren in Odiliapeel. Met echtgenote Mieke woont hij al ruim een kwarteeuw in Boerdonk. Rik, Tom en Meike werden onderdeel van het gezin, net als de hond Noor. Zijn boterham verdient Marco als schilder en heeft zijn eigen schildersbedrijf.

Typisch Boerdonks

,,De saamhorigheid, vooral ook bij het organiseren van evenementen. Dan neemt eenieder de rol die bij hem of haar past. Hierdoor ontstaan mooie dingen. Boerdonk heeft tal van verenigingen die ervoor zorgen dat er beweging blijft, zoals Zorg om het Dorp, SABB, en evenementen als Trekkertrek en Buffelrun."

Compliment

,,Ik kan veel namen noemen van mensen die een compliment verdienen. Wij hebben tal van vrijwilligers die belangrijk zijn voor Boerdonk; iedereen die zich voor een ander inzet, verdient daarom een complimentje."

Club/vereniging

,,CV de Zandhazen werd 11 jaar geleden opgericht, maar het jubileumfeestje moeten we nog even uitstellen. Het is een club die wars is van protocollen. We doen het echt samen. En al zijn we het kleinste dorpje van Meierijstad, toch hebben we altijd twee mooie zittingsavonden vol eigen talent."

Als ik de baas was

,,Dan regelde ik een aantal passende percelen bouwgrond waar de jeugd zelf een huisje kan bouwen."

Eeuwig zonde

,,Als we de kans op aanleg van glasvezel voorbij laten gaan."

Mooiste plekje

,,De omgeving van Boerdonk is prachtig, met veel groen. Heerlijk om er te wandelen en bij terugkomst neer te strijken op het terras van ons dorpscafé. Hoe blij zijn we met het behoud van deze kroeg, dankzij de aankoop ervan door 62 mensen."

Verplichte kost

,,Dat zou het jubileumfeest van de carnavalsvereniging zijn op 27 juni, maar dat kon niet doorgaan. Volgend jaar halen we dat in, met een groots zomercarnaval."

Niet willen missen

,,Onze basisschool. Als we die zouden moeten missen, gaat een groot deel van het dorpshart verloren."

Ik mis hier nog

,,Betaalbare starterwoningen, zodat degenen die in Boerdonk willen blijven, niet hoeven te vertrekken."

Corona

,,Hoe hartverwarmend de oproep via de plaatselijke app om halfstok te vlaggen, een kaars op te steken en een erehaag te vormen met de uitvaart van overleden dorpsgenoten ook was, we hebben dit helaas veel te vaak moeten doen."