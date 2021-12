Hellegers plant afscheidsboom: ‘Dank je wel en het ga jullie allemaal goed’

Vaardig hanteerde Hellegers de schep. Logisch, want in 33 burgemeestersjaren had hij al talloze plantgaten dichtgegooid. ,,Ik heb ze in allerlei soorten en maten geplant’’, vertelde hij. ,,Hier in Uden vooral in de tuin van Sint Jan, als daar iemand de leeftijd van honderd jaar had bereikt. Laten we hopen dat ook deze boom een mooie leeftijd mag bereiken en hier blijft staan, als herinnering aan de 12,5 jaar dat ik hier burgemeester was.’’