Hellegers sluit bedrijfspand Volkel na vondst hennepkwekerij

Jean van Erp snel klaar op Duke Challenge

20 januari Voor Jean van Erp zit de Duke Challenge driebanden in Nistelrode er al na een wedstrijd op. De biljarter uit Heeswijk-Dinther verloor woensdag in de eerse ronde in vijf sets van de Duitser Martin Horn: 10-3, 3-10, 10-5, 8-10, 10-0.