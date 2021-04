Hellegers sluit woning aan Abdijlaan in Uden na vondst hennepkwekerij

Zwerven langs de grens tussen Handel en Boekel

6 april HANDEL - Eens even de balans opmaken: 7,6 kilometer in precies een uur en tweeënveertig minuten wandelen, meldt de wandelapp op de GSM. Dat is meer dan de aangekondigde zeven kilometer die de nieuwe Grenspalenwandelroute in Handel lang is. En 'n laag gemiddeld tempo.