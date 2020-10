Help, de ambulance kan De Maashorst niet (snel) in! En dat blijft voorlopig zo

Wat als een kerk sluit? Het Bossche bisdom zet zijn overtolli­ge heiligen niet op Markt­plaats

4 oktober NISTELRODE - Wat te doen met de kunst als een kerk op slot gaat? In ieder geval niet verpatsen, is het beleid van het bisdom De Bosch. ,,We letten goed op onze spullen”, zegt pastoor Frits Ouwens.