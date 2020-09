Help, er groeit een evenemententerrein naast mijn deur. Hoe ervaart de buurt de Noordkade?

Een sport­school op de Noordkade, mag dat wel?

19 augustus VEGHEL - De vestiging van sportschool CLUBPT op de Noordkade in Veghel roept vragen op in de politiek van Meierijstad. Want kan dat zomaar, een sportschool in dit complex voor food en cultuur? Het antwoord: ja, dat kan (maar niet overal op het complex).