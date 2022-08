Hemelrijk en waterschap steggelen om haag bij sloot

GGD sluit corona-testloca­tie op Vluchtoord Uden

UDEN - De GGD Hart voor Brabant sluit na donderdag 4 augustus de corona-testlocatie op Vluchtoord in Uden. Dat was in deze regio nog de enige ‘drive in’ plek waar mensen zich vanuit de auto konden laten testen. De grote hal werd sinds november 2020 druk gebruikt.

3 augustus