Hemelrijk Volkel gaat open; bezoek op reservering en met tijdslot

DTV Uden op weg naar Omroep Maashorst

7 mei UDEN - De lokale omroep DTV Uden wil samen met de omroep in Landerd opgaan in een nieuwe Omroep Maashorst. Tot aan de fusie van beide gemeenten in 2022 blijven beide omroepen nog gewoon hun eigen ding doen. Over DTV is de Udense politiek in elk geval dik tevreden.