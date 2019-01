Hendriks Coppelmans bouwt 28 woningen in gebied De Run in Boekel

Hendriks Coppelmans gaat in De Run ook twaalf huurwoningen realiseren. De Run wordt de eerste gasloze wijk van Boekel. De huizen voorzien in hun eigen energiebehoefte voor verwarming, warm water en stroomgebruik, zoals het gebruik van de vaatwasser of het opladen van telefoon. Dat komt door goede isolatie, duurzame installaties en zonnepanelen.Het nu te bouwen project is ontworpen door Omni Architecten uit Schijndel.