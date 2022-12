Henk van Hooft (81) sluit tennispark Eerde door stijgende energiekosten, leden De Coevering op straat

Extra geld voor sportpark Loosbroek en waterveld MHC Heesch: ‘Het kan niet anders’

LOOSBROEK – Bijna 165.000 euro extra wil het college van B en W in Bernheze uittrekken voor het tennispark in Loosbroek en haast 140.000 euro extra voor het nieuwe waterveld van Mixed Hockeyclub Heesch. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage over het huishoudboekje van de gemeente.

3 december