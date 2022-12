Henk van Hooft (81) sluit tennispark Eerde na stijgende energiekosten, sporters moeten op zoek naar alternatief

70-jarige Jeanne uit Veghel is niet zomaar vitaal: ‘Een facelift begint bij je voeten’

VEGHEL - Op haar 70ste schrijft Jeanne Albers uit Veghel nog een boek over hoe je je gezicht jong en vitaal kunt houden. Niet door een facelift, fillers of crèmes. Maar door kleine spierbewegingen in je hele lichaam. ‘Een facelift begint bij je voeten’.

11:53