Herenboeren verzorgen lezingen op Groenmarkt in Boekel

BOEKEL - De coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop, die in Handel-Huize Padua bezig is met het opzetten van een nieuw project voor het op duurzame wijze verbouwen van voedsel, is komende zaterdag en zondag 7 en 8 maart aanwezig op de traditionele Groenmarkt in de Tuinmarkthallen in Boekel.

Herenboeren is een populaire vorm van kringlooplandbouw waarbij gezinnen zich kunnen aansluiten. Zij leggen ieder tweeduizend euro in en in ruil kunnen zij wekelijks van tien euro per ‘mond’ verse groente- en fruitproducten ophalen en eens in de zoveel tijd een vleespakket. De leden van de coöperatie bepalen wat er wordt verbouwd. De Boekels/Handelse initiatiefgroep heeft al een stuk grond op de grens van Handel en Huize Padua, waar een boer zijn bedrijf gaat beëindigen. Dat wordt vergroot met een perceel van de ggz-instelling Huize Padua. In totaal komt de coöperatie zo aan ongeveer twintig hectare.

Lezingen

Quote Wij denken dat de bezoekers van de Groenmarkt prima passen bij de Herenboe­ren. Marc van Asten, Herenboeren ,,We verzorgen op de Groenmarkt iedere dag tweemaal een lezing over wat wij precies willen en we bemannen een stand", zegt Mark van Asten van de coöperatie. ,,Ons doel is mensen interesseren. We hebben straks ongeveer 150 tot 200 deelnemers nodig. We hebben nu ongeveer zeventig geïnteresseerden, waarvan er 12 hebben toegezegd, te gaan deelnemen. Wij denken dat de bezoekers van de Groenmarkt prima passen bij de Herenboeren."

De coöperatie herenboeren Landmeerse Loop gaat op 18 maart een informatieavond houden in een school in Gemert. Op 23 of 26 april staat een soortgelijke avond in Boekel op de agenda. De exacte locatie is volgens Van Asten nog niet bekend.