Herindeling Maashorst: Hellegers en Bakermans krijgen hun gewenste gesprek met Kamerleden

Boekel wil het woord ‘schuld’ uit de taboesfeer halen

15 februari BOEKEL - Voorkomen dat mensen in de schulden komen is natuurlijk ideaal. Maar in Boekel weten ze dat dat een utopie is. Maar mensen in een vroegtijdig stadium helpen, moet wel kunnen. Daarom is de gemeente, net als eerder onder meer Bernheze, in zee gegaan met de Nederlandse Schuldhulproute en is Schuldhulpmaatje Boekel in het leven geroepen.