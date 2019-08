Herinneringen aan oorlogsjaren Erp nu voltooid

Hij was nog maar een menneke van 9 toen oorlog uitbrak. Geschiedenis was zijn lievelingsvak, en hij hield de kranten goed bij, ondanks de Duitse censuur. In zijn slaapkamer thuis aan het Hurkske in Boerdonk gaf Antoon Verbakel op landkaarten met punaises de stappen van het Duitse leger aan. En als er een vliegtuig neerstortte, dan waren Antoon en zijn vriendjes er als de kippen bij om 'kleine schatten’ als stukjes metaal of plexiglas te verzamelen voor dat de Duitsers deze oorlogsmaterialen afvoerden voor hergebruik. Antoon onderging de oorlog met belangstelling en was net als zijn vader niet bang aangelegd. ,,Ik heb een heel goed geheugen, nog steeds", zegt de inmiddels 88-jarige Udenaar. ,,Ik weet nog precies wat ik meegemaakt heb.”