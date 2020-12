Herman Schaepman is de nieuwe pastoor in Grave: ‘Late roeping! Of misschien laat antwoord’

GRAVE - Herman Schaepman (53) wordt de nieuwe pastoor van de Elisabethparochie in Grave. Hij volgt pastoor René Aarden op. Die vertrekt naar Lith waar hij per 1 januari aan de slag gaat. Op die datum begint Schaepman in Grave.

Toekomstig pastoor is op 12 augustus 1967 in ’s-Hertogenbosch geboren, als jongste uit een gezin van vijf kinderen, laat Alex van Megen, vicevoorzitter kerkbestuur in Grave weten.

Hotel- en toeristenwereld

Voor Schaepman in 2015 tot priester in het bisdom Den Bosch is gewijd, werkte hij een aantal jaren in de hotel- en toeristenwereld. Hij heeft de eerste jaren van zijn priesterschap in de H. Petrusparochie van Uden gewerkt.



Vorig jaar is hij benoemd in zijn geboortestad. Deze bisschopsstad verruilt hij per 1 januari voor de stad Grave en de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp. ,,Het kerkbestuur heet hem van harte welkom. Alle parochies zouden zich verheugen met een pastoor als Herman Schaepman. Daarom is zijn benoeming is een felicitatie waard’’, zegt Van Megen.



De nieuwe pastoor wordt in de H. Elisabethkerk geïnstalleerd door bisschop De Korte. Wanneer deze pontificale eucharistieviering plaatsvindt, is nog niet bekend.

Late roeping

,,Een late roeping! Of misschien laat antwoord! Na met plezier verschillende jaren in de hotel- en toeristenindustrie te hebben gewerkt, ook soms tot in het verre buitenland, groeide bij mij de sterke overtuiging: ik zou graag het geloof in de God van Jezus en in zijn Boodschap van liefde gestalte willen geven’’, zegt de nieuwkomer in een persbericht van de Elisabethparochie.



,,Een beslissend keerpunt was daarom mijn vierenhalfjarig verblijf als lekenmissionaris in de sloppenwijken van Mbikko, in Oeganda, Afrika. De armste der armen bijstaan in hun nood, met hen heel levendig je geloof in Christus vieren; samen met hen, blij en ongecompliceerd, het Evangelie beleven, dat deed mij goed. Het sterkte mij in mijn éigen geloof.’’

Hoogfeest

,,Steeds meer groeide bij mij tevens het besef dat, wat de missie betreft, in de loop der jaren de rollen zijn omgedraaid. Oeganda een missieland? Zeker niet, als je het vergelijkt met Nederland, omdat de geloofsbeleving daarginds zeer bloeiend is.’’



De nieuwe pastoor heeft, als kapelaan te Uden, in Grave deelgenomen aan de vesperviering die de parochiebedevaart naar Uden afsloot. Op 21 oktober was hij concelebrant bij de ochtendmis in de kerk van Grave.



Hij verhuist begin 2021 naar de Hoofschestraat 23 in Grave. Op 1 januari viert hij, bij gelegenheid van het hoogfeest om 11.00 uur in de Sint-Elisabethkerk, voor het eerst de Heilige Mis als pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp.