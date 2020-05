Het afscheid van snackbar Jopie kwam voor Joop en Leslie eerder dan gedacht

Drijfjacht op wildcros­sers bij plassen van Hofmans: twintig bekeurin­gen

16:29 SCHAIJK - Jarenlang regent het klachten over overlast van crossmotoren rond de plassen van Hofmans in Schaijk. Afgelopen weekeinde was de maat vol. Met een soort drijfjacht pakten politie-agenten en boa's tientallen crossers in de kraag. De cross-locatie is donderdag tot verboden gebied verklaard.