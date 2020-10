Het allerlaatste rondje in de Udense horeca, voorlopig dan: ‘Nu moest ik echt even’

Woensdagavond 14 oktober, uurtje of acht 's avonds, op de Markt in Uden. Verlichte en verwarmde terrassen, grappen en geroezemoes, klinkende glazen. De laatste rondjes voorlopig. Over twee uur is het gedaan met al die gezelligheid, want de horeca gaat de komende vier weken op slot. Een voorbijganger werpt een blik op het terras bij Ons Caffeej: ,,Wow, het is echt druk voor een woensdagavond.'' En dat is het ook, er is genoeg te doen. Niet met de benen buiten, maar wel drukker dan normaal.