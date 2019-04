Het dorp van... 'Als het nodig is kun je een beroep doen op elkaar'

Betsie Strijbosch (50) heeft een psychologisch adviesbureau waarmee ze onder andere coachingstrajecten en trainingen aanbiedt aan bedrijven en personen. Ze is moeder van twee pubers en woont al 22 jaar met haar man in Venhorst. Daarnaast is ze voorzitter van de stichting Samenwerkende Goede Doelen Boekel-Venhorst.

Compliment

,,Ik zou graag een compliment uitdelen aan de vrijwilligers van Venhorst. We zijn ooit in Venhorst komen wonen voor de rust. Die rust vind ik hier ook, maar het is ook een heel bedrijvig dorp. Wat mij opvalt is dat er heel veel vrijwilligers zijn. Zonder er een met naam te noemen wil ik ze toch even in het zonnetje zetten.''

Typisch

,,Typisch Venhorsts is de saamhorigheid. Klaarstaan voor elkaar, de deur wordt hier niet platgelopen, maar als het nodig is kun je een beroep doen op elkaar. Soms is er wel wat aansporing nodig zoals bij de jongeren, maar ook die zijn bereid zich in te zetten.''

Vereniging

,,Lastige vraag, als je er een noemt, noem je een aantal anderen niet. Zo is er de voetbalclub waar afgelopen weekend de Easter Open een groot toernooi georganiseerd is, daar hebben heel veel vrijwilligers aan mee geholpen. Daarnaast is er een tennisvereniging, die net is gestart en waar heel veel vrijwilligers hun best voor hebben gedaan. Ten slotte de korfbalvereniging JES, die dit jaar haar zestigste verjaardag viert. Bij zulke verenigingen zijn zoveel mensen betrokken. En die mensen vergeet je nog wel eens. Daarom is het ook zo lastig om een specifieke vereniging te noemen. Want er gebeurt hier zoveel.''

Verplichte kost

,,Van verplichte kost is in Venhorst niet echt sprake, maar De Voskuilen zijn leuk om te bezoeken. In cultureel centrum De Horst gebeuren leuke dingen. Af en toe een voetbalwedstrijd van Venhorst kijken is ook de moeite waard. Die spelen toch best hoog voor een dorp als het onze.''

Eeuwig zonde

,,Het is eeuwig zonde dat wij erg ons best moeten doen om de aansluiting te houden met de regio. Zo hebben wij sinds enkele jaren geen openbaar vervoer mee. De jeugd moet best een eind fietsen voordat ze ergens de bus kunnen pakken.

Het is een gemis dat dat heeft kunnen gebeuren. Het dorp groeit en er wordt volop gebouwd, maar het zou me niks verbazen als de jeugd weggaat."

Ik mis hier