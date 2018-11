Het dorp van Fia Fiers:'Een typische Eerdenaar bestaat gewoon niet'

Udense oud-pas­toor Theo van Osch van ‘kabouter’ naar kluizenaar in Frankrijk

11:15 UDEN/DEN DUNGEN - Hoe bevalt oud-pastoor van Uden Theo van Osch (58) zijn nieuwe leven als kluizenaar in Frankrijk? De geestelijke geeft daar zaterdagavond 24 november een lezing over in hotel Boer Goossens in het dorp waar zijn oorsprong ligt: Den Dungen.