‘Het Ecodorp is een omgekeerde sekte: je komt er moeilijk in maar kunt makkelijk weg’

Er wonen 36 volwassenen in het Boekelse Ecodorp, een handvol pubers en een stuk of twaalf kinderen. Twee daarvan zijn van Mariska Meijboom (31). ,,Toen ik kinderen kreeg, zat ik daar in mijn eentje, met de kinderen, achter de voordeur en achter de schutting. Met een propvolle agenda om speelafspraakjes te regelen. ‘Ja’ dacht ik, ‘it takes a village to raise a child’, zeggen ze. ‘Dat kind had ik, maar waar is de village?’” In het Ecodorp in Boekel vond ze die ‘village’, die gemeenschap. Nu zijn er dagen dat ze haar twee kinderen alleen even ziet als ze wat komen eten, de rest van de tijd spelen ze buiten.