Het Eerde van... 'De rommel in het buitengebied is ergerlijk'

Op de boerderij vooraan in Eerde werd 77 jaar geleden Henk van Hooft geboren. Hij groeide er op met zes broertjes en zusjes en bouwde een paar honderd meter verderop zijn latere woonhuis en architectenbureau. De sportieve Nellie werd zijn vrouw en ze kregen twee zoons en een meisjestweeling.

Toen Van Hooft in 1996 de tennisbaan met onderkomen overnam en hobbymatig het beheer ging doen, haakten Nellie en later ook de andere gezinsleden aan. Zijn werk en het reizen nam veel tijd in beslag, ook toen hij dat bij het Ministerie van Volkshuisvesting ging doen. Zelfs bij de NOS wilden ze de jonge ontwerper hebben, maar dat ging Van Hooft letterlijk te ver; in 1978 begon hij voor zichzelf, aan huis.

Van Hooft zet zich middels diverse bestuursfuncties al vele jaren in voor het dorp. Zijn royale tuin aan de Kapelstraat is met regelmaat het speeldomein voor zijn tien kleinkinderen.

Compliment

,,De Vrienden van de Eerdse Kerk verdienen een compliment. Zij zijn de stem van de Eerdenaren en komen voor hun belangen op. Ons kerkgebouw is momenteel het centrum van nieuwe ontwikkelingen. Dat kun je maar beter in één keer goed doen."

Ergernis

,,De rommel in het buitengebied vinden veel mensen, net als ik, ergerlijk. Zo wordt er drugsgerelateerde troep gevonden op parkeerplekken, ballonnetjes waar lachgas in zat, papier en plastic rommel. Er stond hier en daar weleens een afvalbak, maar dan moet je die wel regelmatig legen. Daar lijkt men geen energie in te willen steken."

Eeuwig zonde

,,Dat we in Eerde zo weinig buitensportfaciliteiten hebben. Van een sportpark is het nooit gekomen. Ook heel jammer dat de slager ermee opgehouden is. Gelukkig hebben we nog een fijne bakker en kunnen we voor kleine boodschappen in de Antoniusmolen terecht."

Als ik de baas was

,,Dan stopte ik onmiddellijk de opmars van industrieterrein De Dubbelen richting Eerde. Als ze in de toekomst het asfalt uitbreiden of verleggen, schuiven ze zo weer een stukje verder op naar Eerde. Dat moet niet."

Mooiste plekje

,,Dat is het gebied rondom d'n Pastoor z'n Berg, ergens op de Vlagheide. Zo noemden we die plek toen we er als kinderen vaak speelden; maar of het ook echt van de pastoor was? Het ligt in het hart van Meierijstad."

Verplichte kost

,,Eerde ligt heel centraal en in een mooie groene omgeving waar het heerlijk vertoeven is. Ook komen de mensen graag naar onze campings en de Eerdse Molen."

Op de schop