Het Eerde van Frans Zegers: ‘Vrijwilligers en mantelzorgers, daar hebben we er veel van’

Toen zijn vader op 36-jarige leeftijd overleed, ontstond voor het Eerdse gezin Zegers een lastige tijd. De oudste van de zeven kinderen, Fransje, wist dat hij zijn moeder voortaan extra moest helpen. Die dienstbaarheid liet Frans Zegers (65) daarna nooit meer los; zijn leven is doordrongen van het omkijken naar anderen.

Frans kwam na de jongensschool en de havo, via de PABO in Veghel, terecht in Uden en werkt daar nog altijd in het basisonderwijs. Zijn vrije tijd besteedde hij onder meer aan de gemeenteraad - Frans was 26 jaar fractievoorzitter van het CDA Veghel - en nog altijd is hij betrokken bij de dorpsraad Eerde en het parochiebestuur. Tevens is Frans Zegers voorganger bij diverse vieringen. Hij woont samen met Ine aan de rand van het dorp.