'Het enige wat Zeeland mist, is openbaar vervoer'

Jeannette Habraken woont al zo'n 48 jaar in Zeeland. Nadat ze 30 jaar als buschauffeur werkte, is ze al weer een aantal jaar met pensioen. Haar grote passie is reizen. Ze vertrok direct na haar pensionering in haar eentje naar Australië om daar te gaan backpacken. Ook houdt ze van biljarten en zit ze in het bestuur van de Biljartclub Zeeland. Ook is ze vrijwilliger bij de stichting Energy 4 All en is ze oma.