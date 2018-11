Het Erp van Wim van Geelkerken: ‘verbaasd over hoeveelheid activiteiten’

Vorig jaar nam Wim van Geelkerken (55) de voorzittershamer over binnen de Dorpsraad Erp en raakte zo betrokken bij zaken als de N616 dwars door zijn dorp, woningbouw, leefbaarheid en de carnavalsintocht. Hij werd geboren in Veghel, woonde in Mariaheide en Vorstenbosch, en streek op zijn 24e neer in Erp. Samen met zijn echtgenote en 2 kinderen woont de familie op Vlaskamp en verdient Wim de kost als coördinator finance in de retailsector. Zijn vrije tijd gaat, naast het werk voor de dorpsraad, op aan een rondje wielrennen of mountainbiken en potjes tennissen op de banen van Hertog Jan.