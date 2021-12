Het gaat goed met de Zeelandse deelhuisjes! Zelfs de leesbril was héél snel weg

Au­to-onderdelen gestolen in Veghel, Mercedes-wa­gens doelwit

VEGHEL - De politie is op zoek naar de dader(s) achter de diefstal van auto-onderdelen in Veghel. In de nacht van van 5 op 6 december werd op meerdere plaatsen ingebroken in auto's. Volgens de politie werden onderdelen gestolen uit elf auto's van het merk Mercedes-Benz.

14 december