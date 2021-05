Het geheim achter 65-jarig huwelijk: geduld

Bob en Joke zijn allebei in Venlo geboren, maar wonen inmiddels al een groot deel van hun leven in Uden. Ze leerden elkaar kennen in Blerick, aan de Maas waar Joke destijds woonde. De vonk was er direct, een vaste relatie nog niet. Omdat Bob vanwege zijn vliegeropleiding in 1954 en 1955 aan de andere kant van de oceaan zat, hielden de twee het in eerste instantie bij een knipperlichtrelatie. Pas toen hij weer terugkeerde naar Nederland kon het jawoord worden gegeven. Dat gebeurde op 22 mei 1956 in Venlo. Op 23 oktober 1956 vond de kerkelijke inzegening in Blerick plaats.