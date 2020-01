Het geheim van een goed huwelijk? Niet álles samen willen doen

Jacob is 86 jaar oud en geboren in Rotterdam. Ada kwam 81 jaar geleden ter wereld in Tilburg. De twee hebben elkaar leren kennen op een ontmoetingsplaats voor jongeren in Breda en wonen inmiddels in Uden. Ze hebben ieder hun eigen hobby's, maar hebben daarnaast ook veel gezamenlijke interesses. Zoals samen op vakantie gaan in Europa. Met de caravan achter de auto trekken ze rond. De ene keer door Scandinavische landen, de andere keer door Tsjechië.



Druk met sport

Is Jacob niet bezig met het uitstippelen van een nieuwe reis, dan is hij druk met sport. Hij is medeoprichter van atletiekvereniging De Keien en was daar tevens trainer. In 1968 werd hij gevraagd om mee te gaan naar de Olympische Spelen in Mexico. Een aanbod waar hij natuurlijk geen nee tegen kon zeggen. Hij werd bondscoach voor de 4x100 meter vrouwenestafette en behaalde met zijn team zelfs een nieuw record.



Buiten dat was Jacob ook actief bij 4 Uden Sportief, is hij Lid van Verdienste bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en zat hij in het productieproces AVRO's Sterrenslag. De kost verdiende hij in het onderwijs.