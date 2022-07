Het gevelconcert is weer terug, nu op de steigers

Publiek zong en deinde mee, de armen gingen in de lucht. Na drie eerdere edities, het laatste gevelconcert in het Raadhuis was in 2014, had Hans Bolder niet verwacht dat het er nog van kwam. Tot hij in maart een oproep deed of er belangstelling voor was en velen enthousiast reageerden. Muziekgroepen werden aangeschreven en afgelopen weken was Bolder die zelf de grote trom slaat, er dagelijks druk mee. ‘’We spelen met zo’n vijftig muzikanten, hoofdzakelijk Veghelaren en weer onder leiding van Edwin Pittens. En we gaan ook weer terug naar de Molenstraat waar de eerste editie was.”