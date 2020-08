Het handboek bommen gooien, een pareltje in museum vliegbasis Volkel

Veghelse messteker: ‘Ik wachtte slachtof­fer niet op met messen in de hand’

28 augustus DEN BOSCH/VEGHEL - ,,Ik word afgeschilderd als een boeman die met twee messen de trap afkwam en mijn vriendin aanviel”, zei R. van de A. verontwaardigd tegen het gerechtshof in Den Bosch. Maar het was ‘één mes’ en hij stak het Veghelse slachtoffer op 25 februari 2018 ‘slechts één keer’. Een steek, direct in het hart.