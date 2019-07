Het Heeswijk-Dinther van Sabine Sleddens: ‘De Klotbeek is het mooiste plekje’

Als je Sabine Sleddens (61) op haar werk wilt ontmoeten, mag je over de brug en door de enorme massieve toegangsdeur van Kasteel Heeswijk. Nog wel. Na dertig jaar horecaexploitatie komt er een eind aan haar huidige werk. Maar Sabine neemt 'haar' kasteel mee in haar hart, ook als ze straks misschien professioneel mensen helpt hun potentieel in beeld te brengen of een baan vindt in de branche duurzaam voedsel telen. De geboren Dintherse woont met Rob in Heeswijk; beide kinderen zijn uitgevlogen. Met genieten in de natuur en spelen op haar trompet vult ze haar spaarzame vrije uurtjes.