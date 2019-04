Het Huize Padua van Sanne Alofs

Hoe bevallen ze nou, die passeerha­vens langs de N324 van Oss naar Grave?

11:32 SCHAIJK - Het is een nieuw fenomeen in Brabant, passeerhavens voor landbouwverkeer op de N324 van Oss naar Grave. De provincie is benieuwd wat de weggebruikers daarvan vinden. Dus is ze een enquête gestart.