Het ijs wil nog niet smelten, maar de schaatsen zijn weer in het vet

VEGHEL/UDEN - Het ijs van Veghel on Ice blijkt hardnekkig; de ‘meltdown’ die afgelopen zondag is ingezet van de schaatsbaan op de Markt gaat tergend langzaam vanwege een kapotte verwarmingsinstallatie. Toch is het de bedoeling dat de Markt dinsdagmiddag weer helemaal opgeruimd is.

,,Weet je wat ik bijzonder vind: dat zoveel jonge kinderen heel goed kunnen schaatsen. En dat terwijl we in Nederland de afgelopen jaren nauwelijks natuurijs hebben gehad.” Veghel on Ice was weer een succes, stelt Ton Janssen van de organiserende Rotary. Met meer dan 15.000 bezoekers was het evenement ongeveer even groot als vorig jaar.

Schoolschaatsen

,,Het schoolschaatsen, dat is vind ik persoonlijk het mooiste aan Veghel on Ice. Dat is de gedachte achter het evenement: kinderen laten bewegen.” 4300 kinderen kwamen er onder schooltijd schaatsen, en vele van hen kwamen volgens Janssen nog eens op een ander moment langs met hun ouders. ,,En die ouders vonden het ook leuk, want we hebben nu al aanmeldingen van mensen die volgend jaar als vrijwilliger mee willen helpen.” Een leger van 125 vrijwilligers heeft vier weken lang meegeholpen om het evenement van ‘s morgens tot in de avond op rolletjes te laten lopen.

Wegvallen sponsor