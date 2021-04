Het is afgelopen met de aardbeienfile: drive-in J&B Uden voert tijdsloten in

Jan van den Elzen had het beloofd - ‘we gaan dit oplossen’ - en extra gedwongen door de gemeente Uden is het nu zo ver. Vanaf dit weekeinde moet het afgelopen zijn met de ellenlange file van wachtende auto's voor de aardbeien drive in J&B waar de buurt steen en been over klaagde. Aardbeien alleen op afspraak is voortaan de regel. ,,Niks dan lof voor Jan en Birgitte", zegt buurman Twan Beijers.