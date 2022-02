Het LEGO-kasteel van Harry Potter huren in plaats van kopen: het pas geboren, bijzondere bedrijf van Wesley

Intrigeren­de beelden van een allesbehal­ve alledaagse transvrouw

VEGHEL - Jasmine de Vries is veelvuldig op haar eigen, geënsceneerde foto’s terug te vinden. Beelden, nu te zien op de Noordkade in Veghel, die zijn gebaseerd op wie ze is en wat ze meemaakt. Een allesbehalve alledaagse transgender vrouw met een bijzonder talent voor fotografie.

12 februari