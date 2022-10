Het licht kan al aan in het nieuwe zwembad in Veghel

VEGHEL - De bouw van het nieuwe zwembad in Veghel is al goed op scheut. Vandaag werd gevierd dat het hoogste punt is bereikt. Wethouder Johan van Gerwen kon zelfs het licht al aanknippen.

De omwonenden zagen aanvankelijk best op tegen de bouw van het nieuwe zwembad in Veghel, maar 'wat wordt het mooi’, roepen ze vandaag in koor. ,,En die bouwoverlast, die valt hartstikke mee", zeggen Ben Evers en Theo Bloemen uit Veghel.

Beiden wonen in appartementengebouw Park Residence direct naast het zwembad, waar ook enkele mensen wonen die de bouw met rechtszaken hebben vertraagd. ,,Iedereen mag vinden wat ie wil, maar ik vind het prachtig", zegt Evers. Hij heeft als oud-directeur van een glasbedrijf zelfs gewezen op het type glas dat in het zwembad moet komen. ,,Dat je niet van buiten naar binnen kan kijken. Ook niet als het 's avonds donker is.”

Vandaag is het hoogste punt bereikt, en dat werd gevierd met de aannemer, de gemeente en omwonenden. Ook met de medewerkers van Laco, die tot 1 januari nog zwembad De Beemd in Veghel bestiert. De vijftien personeelsleden kunnen, als ze dat willen, ‘overgenomen’ worden door de gemeente, die het nieuwe zwembad zelf gaat exploiteren. Of ze allemaal meegaan, weten ze nog niet. ,,We hebben binnenkort gesprekken. Het wordt hier wel mooi, dat weegt mee”, zegt een medewerkster.

Identiek aan Sint-Oedenrode

Ook voorzitter Mark Spijkerboer van zwemvereniging Nautilus neemt een kijkje. ,,Dit is de kantine, daar komen de douches en hier de kleedhokjes", wijst hij in de nog lege ruimtes. Hoe hij dat weet? ,,Het is identiek aan het bad in Sint-Oedenrode, en daar ben ik al geweest. Nee, ik heb er nog niet gezwommen, maar ik hoor er positieve dingen over.”

Voor de zwemmers van Nautilus is het tussen januari en april nog even afzien. Zij zullen dan in het water moeten duiken in andere zwembaden omdat zwembad de Beemd dan gesloopt wordt en het nieuwe nog niet open is. ,,Het is hartverwarmend hoeveel verenigingen hulp aanbieden. Die bijvoorbeeld een baan extra willen maken tijdens hun trainingsuren voor onze leden. Zelfs clubs van ver weg. Maar het is praktisch niet altijd haalbaar voor onze leden om voor of na hun werk of school ergens verder weg te gaan zwemmen. Toch zijn we dankbaar voor alle hulp. Verschillende groepen zijn al ergens ondergebracht, bijvoorbeeld de jeugd in Schijndel en de masters in Uden.”

Eind maart misschien al klaar

Wethouder Johan van Gerwen is bijzonder tevreden over het verloop van de bouw. ,,We liggen helemaal op schema. We verwachten dat we zelfs eind maart al klaar zijn, dan kan het in april geopend worden.” De bouw is ook niet veel duurder geworden, doordat de materialen al vroeg zijn ingekocht. ,,En gelukkig is het energielabel A plus plus plus plus. Dus geen zorgen qua gasprijzen, want alles wordt gedaan met warmtepompen. Op het dak komen ook nog eens vijfhonderd zonnepanelen.”

Dan daalt hij via de trap af naar de bodem van het zwembad, om vervolgens in een bakje omhoog te gaan richting het plafond. Daar hangt een stekker, waarmee hij het zwembad in het volle licht kan zetten. Ja, ook de lampen doen het al.